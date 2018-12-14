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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14220 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04921 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1688 BHD BAHREYN DİNARI 14.2595 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4635 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1027 BRL BREZİLYA REALİ 1.3778 CZK ÇEK KORUNASI 0.23523 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10111 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37367 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0172 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07471 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82089 HKD HONG KONG DOLARI 0.68803 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04321 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01449 HUF MACAR FORİNTİ 0.01873 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09861 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2844 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26362 EGP MISIR LİRASI 0.29940 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6047 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4110 RSD SIRP DİNARI 0.05122 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9051 SYP SURİYE LİRASI 0.01043 THB TAYLAND BAHTI 0.16395 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5381 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19268 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5716 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4259 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6502

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