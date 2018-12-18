TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,13997 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04954 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,15660 BHD BAHREYN DİNARI 14,20450 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,45800 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,09670 BRL BREZİLYA REALİ 1,37540 CZK ÇEK KORUNASI 0,23696 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10094 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37473 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,00790 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07600 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82398 HKD HONG KONG DOLARI 0,68474 IQD IRAK DİNARI 0,00449 ISK İZLANDA KRONU 0,04390 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01444 HUF MACAR FORİNTİ 0,01888 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09916 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,28190 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26701 EGP MISIR LİRASI 0,29888 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00064 PEN PERU YENİ SOLU 1,60260 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,42350 RSD SIRP DİNARI 0,05155 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,90920 SYP SURİYE LİRASI 0,01039 THB TAYLAND BAHTI 0,16354 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,53220 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19273 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,54460 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,42280 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,67770
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