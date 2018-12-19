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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13946 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04943 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1454 BHD BAHREYN DİNARI 14.1552 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4528 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0871 BRL BREZİLYA REALİ 1.3718 CZK ÇEK KORUNASI 0.23625 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10042 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37359 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0076 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07584 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82005 HKD HONG KONG DOLARI 0.68202 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04379 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01438 HUF MACAR FORİNTİ 0.01885 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09891 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2769 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26594 EGP MISIR LİRASI 0.29778 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5946 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4199 RSD SIRP DİNARI 0.05144 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8951 SYP SURİYE LİRASI 0.01036 THB TAYLAND BAHTI 0.16309 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5268 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19277 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5180 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4215 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6604

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