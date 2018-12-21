TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13880 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04903 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1119 BHD BAHREYN DİNARI 14.0057 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4373 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0573 BRL BREZİLYA REALİ 1.3688 CZK ÇEK KORUNASI 0.23347 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09946 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36587 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00470 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9810 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07531 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81401 HKD HONG KONG DOLARI 0.67436 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04484 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01420 HUF MACAR FORİNTİ 0.01873 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09801 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2627 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26420 EGP MISIR LİRASI 0.29477 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5767 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4070 RSD SIRP DİNARI 0.05106 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8537 SYP SURİYE LİRASI 0.01025 THB TAYLAND BAHTI 0.16174 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5105 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19250 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4310 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3997 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5583