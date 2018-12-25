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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04920 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1289 BHD BAHREYN DİNARI 14.0810 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4451 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0722 BRL BREZİLYA REALİ 1.3597 CZK ÇEK KORUNASI 0.23413 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10020 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36212 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9941 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07578 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81321 HKD HONG KONG DOLARI 0.67770 IQD IRAK DİNARI 0.00445 ISK İZLANDA KRONU 0.04528 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01427 HUF MACAR FORİNTİ 0.01882 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09805 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2685 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26659 EGP MISIR LİRASI 0.29597 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5833 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4120 RSD SIRP DİNARI 0.05102 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8658 SYP SURİYE LİRASI 0.01030 THB TAYLAND BAHTI 0.16293 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5188 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19389 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4716 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4039 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5814

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