TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13926 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04906 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1170 BHD BAHREYN DİNARI 14.0284 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4396 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0585 BRL BREZİLYA REALİ 1.3550 CZK ÇEK KORUNASI 0.23233 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09968 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36201 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9827 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07546 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81160 HKD HONG KONG DOLARI 0.67515 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04519 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01876 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09787 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2660 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26503 EGP MISIR LİRASI 0.29525 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5773 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4057 RSD SIRP DİNARI 0.05096 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8567 SYP SURİYE LİRASI 0.01026 THB TAYLAND BAHTI 0.16228 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5130 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19411 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4483 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4023 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5593
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