FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13926 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04906 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1170 BHD BAHREYN DİNARI 14.0284 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4396 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0585 BRL BREZİLYA REALİ 1.3550 CZK ÇEK KORUNASI 0.23233 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09968 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36201 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9827 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07546 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81160 HKD HONG KONG DOLARI 0.67515 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04519 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01876 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09787 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2660 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26503 EGP MISIR LİRASI 0.29525 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5773 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4057 RSD SIRP DİNARI 0.05096 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8567 SYP SURİYE LİRASI 0.01026 THB TAYLAND BAHTI 0.16228 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5130 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19411 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4483 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4023 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5593

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyetteBahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette
'İklim değişiklikleri üzümü vurdu''İklim değişiklikleri üzümü vurdu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Burada 10 milyonluk araç var! Servet yatıyor

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Yeni dönem başlıyor! Hepsi internetten yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

TGSD/Karasu: Hazır giyim piyasası 165 milyar liraya yükseldi

TGSD/Karasu: Hazır giyim piyasası 165 milyar liraya yükseldi

International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

International Finance'den Yapı Kredi Portföy'e "En Yenilikçi" ödülü

Beymen ödüle layık görüldü

Beymen ödüle layık görüldü

Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

Bahçıvan: Kamu bankaları dışındakiler kepenkleri kapatmış vaziyette

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.