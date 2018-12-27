FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13733 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04899 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1204 BHD BAHREYN DİNARI 14.0447 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4412 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0625 BRL BREZİLYA REALİ 1.3486 CZK ÇEK KORUNASI 0.23298 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10039 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36420 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9827 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07524 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81335 HKD HONG KONG DOLARI 0.67599 IQD IRAK DİNARI 0.00444 ISK İZLANDA KRONU 0.04534 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01402 HUF MACAR FORİNTİ 0.01875 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09803 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2701 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26609 EGP MISIR LİRASI 0.29479 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5664 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4058 RSD SIRP DİNARI 0.05103 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8536 SYP SURİYE LİRASI 0.01027 THB TAYLAND BAHTI 0.16263 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5147 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19262 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4586 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4012 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5526

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi
Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

O cezalar siliniyor

O cezalar siliniyor

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.