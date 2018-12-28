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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13746 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04894 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1039 BHD BAHREYN DİNARI 13.9699 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4336 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0549 BRL BREZİLYA REALİ 1.3655 CZK ÇEK KORUNASI 0.23428 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10003 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36668 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9796 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07527 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81474 HKD HONG KONG DOLARI 0.67230 IQD IRAK DİNARI 0.00441 ISK İZLANDA KRONU 0.04533 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01382 HUF MACAR FORİNTİ 0.01877 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09819 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2681 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26811 EGP MISIR LİRASI 0.29434 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5581 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4034 RSD SIRP DİNARI 0.05110 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8543 SYP SURİYE LİRASI 0.01022 THB TAYLAND BAHTI 0.16172 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5066 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19003 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4201 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3972 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5364

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