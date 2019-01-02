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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14173 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04938 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1455 BHD BAHREYN DİNARI 14.1559 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4528 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1126 BRL BREZİLYA REALİ 1.3743 CZK ÇEK KORUNASI 0.23682 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10149 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36727 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9912 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07604 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82260 HKD HONG KONG DOLARI 0.68124 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04574 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01388 HUF MACAR FORİNTİ 0.01893 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09919 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2899 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27073 EGP MISIR LİRASI 0.29763 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5842 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4194 RSD SIRP DİNARI 0.05208 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9122 SYP SURİYE LİRASI 0.01036 THB TAYLAND BAHTI 0.16542 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5269 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19258 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5187 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4244 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5770

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