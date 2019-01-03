TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14466 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05018 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2206 BHD BAHREYN DİNARI 14.4933 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4875 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1567 BRL BREZİLYA REALİ 1.4418 CZK ÇEK KORUNASI 0.24089 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10387 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37578 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0463 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07784 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83399 HKD HONG KONG DOLARI 0.69760 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04638 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01434 HUF MACAR FORİNTİ 0.01919 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10096 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3186 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27840 EGP MISIR LİRASI 0.30464 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6226 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4398 RSD SIRP DİNARI 0.05238 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9987 SYP SURİYE LİRASI 0.01060 THB TAYLAND BAHTI 0.16989 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5633 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19874 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6926 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4593 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6224
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