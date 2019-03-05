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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0.13489 ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04883 AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1665 BHDBAHREYN DİNARI14.2493 AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4625 BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0953 BRLBREZİLYA REALİ1.4228 CZKÇEK KORUNASI0.23762 IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038 PHPFİLİPİN PESOSU0.10284 ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38025 KRWGÜNEY KORE WONU0.00477 GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0074 INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07622 HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82010 HKDHONG KONG DOLARI0.68436 IQDIRAK DİNARI0.00450 ISKİZLANDA KRONU0.04441 KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01422 HUFMACAR FORİNTİ0.01929 MKDMAKEDONYA DİNARI0.09898 MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3179 MXNMEKSİKA PESOSU0.27894 EGPMISIR LİRASI0.30745 UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064 PENPERU YENİ SOLU1.6261 PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4168 RSDSIRP DİNARI0.05158 SGDSİNGAPUR DOLARI3.9648 SYPSURİYE LİRASI0.01042 THBTAYLAND BAHTI0.16909 TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5370 UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20132 JODÜRDÜN DİNARI7.5794 ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4849 NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6505

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