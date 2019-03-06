FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13517 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04881 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1735 BHD BAHREYN DİNARI 14.2805 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4657 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0988 BRL BREZİLYA REALİ 1.4260 CZK ÇEK KORUNASI 0.23775 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10300 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37877 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0059 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07660 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81970 HKD HONG KONG DOLARI 0.68584 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04444 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01423 HUF MACAR FORİNTİ 0.01928 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09891 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3167 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27921 EGP MISIR LİRASI 0.30769 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6258 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4149 RSD SIRP DİNARI 0.05156 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9648 SYP SURİYE LİRASI 0.01045 THB TAYLAND BAHTI 0.16890 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5404 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20349 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5962 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4886 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6454

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı olProf. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol
TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdiTAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.