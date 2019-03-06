TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13517 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04881 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1735 BHD BAHREYN DİNARI 14.2805 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4657 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0988 BRL BREZİLYA REALİ 1.4260 CZK ÇEK KORUNASI 0.23775 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10300 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37877 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0059 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07660 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81970 HKD HONG KONG DOLARI 0.68584 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04444 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01423 HUF MACAR FORİNTİ 0.01928 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09891 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3167 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27921 EGP MISIR LİRASI 0.30769 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6258 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4149 RSD SIRP DİNARI 0.05156 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9648 SYP SURİYE LİRASI 0.01045 THB TAYLAND BAHTI 0.16890 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5404 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20349 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5962 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4886 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6454
Okuyucu Yorumları 0 yorum