TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13348 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04924 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2041 BHD BAHREYN DİNARI 14.4184 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4799 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1301 BRL BREZİLYA REALİ 1.4155 CZK ÇEK KORUNASI 0.24010 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10408 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37935 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0223 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07767 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82892 HKD HONG KONG DOLARI 0.69247 IQD IRAK DİNARI 0.00456 ISK İZLANDA KRONU 0.04494 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01435 HUF MACAR FORİNTİ 0.01949 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09993 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3297 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28041 EGP MISIR LİRASI 0.31196 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6422 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4294 RSD SIRP DİNARI 0.05208 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0058 SYP SURİYE LİRASI 0.01055 THB TAYLAND BAHTI 0.17094 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5553 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20619 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6707 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5040 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6879
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