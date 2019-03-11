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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13209 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04909 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2062 BHD BAHREYN DİNARI 14.4279 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4809 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1088 BRL BREZİLYA REALİ 1.4064 CZK ÇEK KORUNASI 0.23833 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10411 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37805 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0236 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07781 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82488 HKD HONG KONG DOLARI 0.69293 IQD IRAK DİNARI 0.00456 ISK İZLANDA KRONU 0.04484 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01435 HUF MACAR FORİNTİ 0.01936 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09944 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3301 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27909 EGP MISIR LİRASI 0.31252 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6403 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4220 RSD SIRP DİNARI 0.05183 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0016 SYP SURİYE LİRASI 0.01056 THB TAYLAND BAHTI 0.17145 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5563 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20658 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6822 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5018 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7018

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