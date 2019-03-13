TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle :
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13151 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04942 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2167 BHD BAHREYN DİNARI 14.4752 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4857 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1246 BRL BREZİLYA REALİ 1.4319 CZK ÇEK KORUNASI 0.24027 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10344 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38121 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0317 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07846 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83147 HKD HONG KONG DOLARI 0.69519 IQD IRAK DİNARI 0.00457 ISK İZLANDA KRONU 0.04603 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01444 HUF MACAR FORİNTİ 0.01961 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10026 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3348 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28293 EGP MISIR LİRASI 0.31327 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6537 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4353 RSD SIRP DİNARI 0.05219 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0248 SYP SURİYE LİRASI 0.01059 THB TAYLAND BAHTI 0.17267 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5614 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20398 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7052 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5096 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7344
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