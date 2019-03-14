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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13255 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04953 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2223 BHD BAHREYN DİNARI 14.5010 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4883 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1320 BRL BREZİLYA REALİ 1.4336 CZK ÇEK KORUNASI 0.24076 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10370 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37746 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0360 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07876 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83243 HKD HONG KONG DOLARI 0.69640 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04614 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01446 HUF MACAR FORİNTİ 0.01965 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10041 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3361 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28329 EGP MISIR LİRASI 0.31418 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6571 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4361 RSD SIRP DİNARI 0.05229 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0303 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.17207 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5641 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20340 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7185 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5173 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7293

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