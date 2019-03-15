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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 16:01 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13405 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04949 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2191 BHD BAHREYN DİNARI 14.4865 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4868 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1303 BRL BREZİLYA REALİ 1.4209 CZK ÇEK KORUNASI 0.24080 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10385 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37800 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0378 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07906 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83287 HKD HONG KONG DOLARI 0.69574 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04651 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01440 HUF MACAR FORİNTİ 0.01966 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10048 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3348 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28371 EGP MISIR LİRASI 0.31387 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6574 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4364 RSD SIRP DİNARI 0.05237 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0336 SYP SURİYE LİRASI 0.01060 THB TAYLAND BAHTI 0.17233 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5626 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20203 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7142 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5172 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7369

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