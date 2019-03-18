TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13652 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04965 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2180 BHD BAHREYN DİNARI 14.4814 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4863 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1332 BRL BREZİLYA REALİ 1.4302 CZK ÇEK KORUNASI 0.24181 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10363 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37918 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0371 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07966 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83604 HKD HONG KONG DOLARI 0.69546 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04659 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01453 HUF MACAR FORİNTİ 0.01973 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10074 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3387 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28480 EGP MISIR LİRASI 0.31520 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6554 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4427 RSD SIRP DİNARI 0.05255 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0411 SYP SURİYE LİRASI 0.01059 THB TAYLAND BAHTI 0.17238 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5620 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20124 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7001 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5177 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7484
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