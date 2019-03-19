FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13660 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04972 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2238 BHD BAHREYN DİNARI 14.5074 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4890 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1396 BRL BREZİLYA REALİ 1.4432 CZK ÇEK KORUNASI 0.24254 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10344 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38049 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0384 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07931 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83717 HKD HONG KONG DOLARI 0.69671 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04682 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01453 HUF MACAR FORİNTİ 0.01981 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10095 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3415 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28749 EGP MISIR LİRASI 0.31614 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6586 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4476 RSD SIRP DİNARI 0.05271 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0491 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.17264 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5648 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20125 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7139 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5161 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7524

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptıTicaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptı
Netaş’ın blockchain projesi AB veri transferi merkezinde yer alacakNetaş’ın blockchain projesi AB veri transferi merkezinde yer alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 800 TL

Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 800 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

TÜSİAD: Çin’i ekonomik kalkınmada bir paydaş olarak görüyoruz

TÜSİAD: Çin’i ekonomik kalkınmada bir paydaş olarak görüyoruz

Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

IAB: Dijital reklam yatırımları 2018’de 2.47 milyar liraya ulaştı

IAB: Dijital reklam yatırımları 2018’de 2.47 milyar liraya ulaştı

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.