TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13660 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04972 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2238 BHD BAHREYN DİNARI 14.5074 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4890 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1396 BRL BREZİLYA REALİ 1.4432 CZK ÇEK KORUNASI 0.24254 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10344 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38049 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0384 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07931 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83717 HKD HONG KONG DOLARI 0.69671 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04682 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01453 HUF MACAR FORİNTİ 0.01981 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10095 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3415 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28749 EGP MISIR LİRASI 0.31614 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6586 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4476 RSD SIRP DİNARI 0.05271 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0491 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.17264 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5648 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20125 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7139 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5161 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7524
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