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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13511 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04964 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2272 BHD BAHREYN DİNARI 14.5227 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4905 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1415 BRL BREZİLYA REALİ 1.4444 CZK ÇEK KORUNASI 0.24257 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10363 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37903 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0406 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07958 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83846 HKD HONG KONG DOLARI 0.69743 IQD IRAK DİNARI 0.00459 ISK İZLANDA KRONU 0.04679 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01447 HUF MACAR FORİNTİ 0.01987 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10108 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3462 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28869 EGP MISIR LİRASI 0.31684 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6601 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4518 RSD SIRP DİNARI 0.05276 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0552 SYP SURİYE LİRASI 0.01062 THB TAYLAND BAHTI 0.17260 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5665 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20157 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7220 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5171 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7509

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