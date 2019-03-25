TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13525 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05106 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3309 BHD BAHREYN DİNARI 14.9948 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5384 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2381 BRL BREZİLYA REALİ 1.4462 CZK ÇEK KORUNASI 0.24801 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10764 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39056 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00498 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1054 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08196 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86148 HKD HONG KONG DOLARI 0.71997 IQD IRAK DİNARI 0.00474 ISK İZLANDA KRONU 0.04688 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01493 HUF MACAR FORİNTİ 0.02016 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10388 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3889 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29537 EGP MISIR LİRASI 0.32626 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7133 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4869 RSD SIRP DİNARI 0.05417 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1830 SYP SURİYE LİRASI 0.01097 THB TAYLAND BAHTI 0.17860 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6168 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20971 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9702 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5595 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8883
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