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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13082 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04960 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2416 BHD BAHREYN DİNARI 14.5879 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4972 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1724 BRL BREZİLYA REALİ 1.4269 CZK ÇEK KORUNASI 0.24135 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10459 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38297 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0459 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07986 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83835 HKD HONG KONG DOLARI 0.70063 IQD IRAK DİNARI 0.00461 ISK İZLANDA KRONU 0.04543 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01454 HUF MACAR FORİNTİ 0.01970 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10110 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3507 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28931 EGP MISIR LİRASI 0.31737 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6663 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4484 RSD SIRP DİNARI 0.05273 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0723 SYP SURİYE LİRASI 0.01067 THB TAYLAND BAHTI 0.17376 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5735 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20350 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7566 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5213 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7979

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