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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12516 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04804 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1450 BHD BAHREYN DİNARI 14.1531 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4526 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0684 BRL BREZİLYA REALİ 1.3762 CZK ÇEK KORUNASI 0.23345 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10124 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36452 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9798 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07745 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81051 HKD HONG KONG DOLARI 0.67975 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04390 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01407 HUF MACAR FORİNTİ 0.01878 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09781 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3101 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27658 EGP MISIR LİRASI 0.30803 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6145 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4002 RSD SIRP DİNARI 0.05104 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9407 SYP SURİYE LİRASI 0.01035 THB TAYLAND BAHTI 0.16768 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5266 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19696 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5254 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4678 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6297

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