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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0.12644 ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04970 AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2698 BHDBAHREYN DİNARI14.7148 AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5102 BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1789 BRLBREZİLYA REALİ1.3891 CZKÇEK KORUNASI0.24145 IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039 PHPFİLİPİN PESOSU0.10498 ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37651 KRWGÜNEY KORE WONU0.00487 GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0568 INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07999 HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83830 HKDHONG KONG DOLARI0.70666 IQDIRAK DİNARI0.00465 ISKİZLANDA KRONU0.04529 KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01453 HUFMACAR FORİNTİ0.01941 MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10124 MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3603 MXNMEKSİKA PESOSU0.28561 EGPMISIR LİRASI0.32010 UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066 PENPERU YENİ SOLU1.6711 PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4483 RSDSIRP DİNARI0.05282 SGDSİNGAPUR DOLARI4.0873 SYPSURİYE LİRASI0.01077 THBTAYLAND BAHTI0.17420 TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5872 UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20345 JODÜRDÜN DİNARI7.8241 ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5247 NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7727

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