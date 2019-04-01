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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12924 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05025 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3030 BHD BAHREYN DİNARI 14.8642 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5256 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2126 BRL BREZİLYA REALİ 1.4284 CZK ÇEK KORUNASI 0.24398 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10670 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39522 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00494 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0831 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08084 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84716 HKD HONG KONG DOLARI 0.71386 IQD IRAK DİNARI 0.00470 ISK İZLANDA KRONU 0.04570 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01475 HUF MACAR FORİNTİ 0.01960 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10228 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3733 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29081 EGP MISIR LİRASI 0.32307 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6887 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4633 RSD SIRP DİNARI 0.05335 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1375 SYP SURİYE LİRASI 0.01087 THB TAYLAND BAHTI 0.17657 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6033 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20702 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9035 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5450 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8239

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