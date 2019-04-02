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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13030 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04976 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2785 BHD BAHREYN DİNARI 14.7541 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5142 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1830 BRL BREZİLYA REALİ 1.4383 CZK ÇEK KORUNASI 0.24194 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10602 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39355 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00490 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0676 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08090 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83847 HKD HONG KONG DOLARI 0.70854 IQD IRAK DİNARI 0.00466 ISK İZLANDA KRONU 0.04544 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01936 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10128 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3615 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29109 EGP MISIR LİRASI 0.32085 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6811 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4507 RSD SIRP DİNARI 0.05287 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1038 SYP SURİYE LİRASI 0.01079 THB TAYLAND BAHTI 0.17518 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5914 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20433 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8448 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5342 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7665

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