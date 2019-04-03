TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13137 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05041 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3078 BHD BAHREYN DİNARI 14.8862 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5278 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2081 BRL BREZİLYA REALİ 1.4551 CZK ÇEK KORUNASI 0.24553 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10767 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39664 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00495 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0861 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08201 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84926 HKD HONG KONG DOLARI 0.71496 IQD IRAK DİNARI 0.00470 ISK İZLANDA KRONU 0.04696 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01480 HUF MACAR FORİNTİ 0.01972 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10199 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3758 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29303 EGP MISIR LİRASI 0.32382 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6945 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4700 RSD SIRP DİNARI 0.05355 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1488 SYP SURİYE LİRASI 0.01089 THB TAYLAND BAHTI 0.17675 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6056 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20749 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9150 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5566 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8126
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