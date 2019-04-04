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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13151 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05045 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3210 BHD BAHREYN DİNARI 14.9444 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5339 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2180 BRL BREZİLYA REALİ 1.4547 CZK ÇEK KORUNASI 0.24613 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10781 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39865 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00495 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0945 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08146 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85097 HKD HONG KONG DOLARI 0.71777 IQD IRAK DİNARI 0.00472 ISK İZLANDA KRONU 0.04726 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01487 HUF MACAR FORİNTİ 0.01977 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10278 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3801 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29332 EGP MISIR LİRASI 0.32539 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7077 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4741 RSD SIRP DİNARI 0.05365 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1629 SYP SURİYE LİRASI 0.01093 THB TAYLAND BAHTI 0.17734 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6121 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20954 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9466 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5634 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8123

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