TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12895 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05027 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2993 BHD BAHREYN DİNARI 14.8469 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5239 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1970 BRL BREZİLYA REALİ 1.4518 CZK ÇEK KORUNASI 0.24523 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10730 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39721 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00492 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0823 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08083 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84585 HKD HONG KONG DOLARI 0.71309 IQD IRAK DİNARI 0.00469 ISK İZLANDA KRONU 0.04703 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01472 HUF MACAR FORİNTİ 0.01958 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10215 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3690 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29246 EGP MISIR LİRASI 0.32336 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6962 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4647 RSD SIRP DİNARI 0.05327 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1322 SYP SURİYE LİRASI 0.01086 THB TAYLAND BAHTI 0.17547 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6015 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20965 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8947 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5630 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7718
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