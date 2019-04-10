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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 16:02 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13088 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05141 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3468 BHD BAHREYN DİNARI 15.0603 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5458 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2480 BRL BREZİLYA REALİ 1.4729 CZK ÇEK KORUNASI 0.25004 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10935 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40673 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00499 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1076 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08211 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86205 HKD HONG KONG DOLARI 0.72439 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04770 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01499 HUF MACAR FORİNTİ 0.01990 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10407 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3823 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30098 EGP MISIR LİRASI 0.32772 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7240 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4947 RSD SIRP DİNARI 0.05424 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1974 SYP SURİYE LİRASI 0.01102 THB TAYLAND BAHTI 0.17872 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6246 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21144 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0082 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5861 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8342

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