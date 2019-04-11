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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13295 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05210 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3695 BHD BAHREYN DİNARI 15.1627 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5562 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2679 BRL BREZİLYA REALİ 1.4943 CZK ÇEK KORUNASI 0.25151 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11010 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40862 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00501 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1172 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08289 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86573 HKD HONG KONG DOLARI 0.72876 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04763 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01510 HUF MACAR FORİNTİ 0.02002 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10471 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3895 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30263 EGP MISIR LİRASI 0.33019 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7356 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5038 RSD SIRP DİNARI 0.05458 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2226 SYP SURİYE LİRASI 0.01109 THB TAYLAND BAHTI 0.17973 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6356 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21371 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0648 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5944 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8580

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