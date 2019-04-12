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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13548 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05280 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4117 BHD BAHREYN DİNARI 15.3515 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5757 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3227 BRL BREZİLYA REALİ 1.5002 CZK ÇEK KORUNASI 0.25539 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11179 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41461 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1461 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08369 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88020 HKD HONG KONG DOLARI 0.73800 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04840 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01525 HUF MACAR FORİNTİ 0.02031 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10640 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4067 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30816 EGP MISIR LİRASI 0.33437 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7551 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5282 RSD SIRP DİNARI 0.05545 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2753 SYP SURİYE LİRASI 0.01123 THB TAYLAND BAHTI 0.18215 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6561 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21643 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1635 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6210 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9077

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