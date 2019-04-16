TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13922 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05268 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4155 BHD BAHREYN DİNARI 15.3679 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5775 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3235 BRL BREZİLYA REALİ 1.4961 CZK ÇEK KORUNASI 0.25539 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11197 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41247 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1540 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08329 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88114 HKD HONG KONG DOLARI 0.73881 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04833 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01525 HUF MACAR FORİNTİ 0.02048 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10651 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4020 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30692 EGP MISIR LİRASI 0.33432 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7589 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5331 RSD SIRP DİNARI 0.05557 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2807 SYP SURİYE LİRASI 0.01124 THB TAYLAND BAHTI 0.18216 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6579 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21689 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1726 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6281 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9185
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