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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13579 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05216 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3881 BHD BAHREYN DİNARI 15.2450 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5648 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2975 BRL BREZİLYA REALİ 1.4719 CZK ÇEK KORUNASI 0.25326 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11129 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41114 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1344 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08280 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87345 HKD HONG KONG DOLARI 0.73270 IQD IRAK DİNARI 0.00482 ISK İZLANDA KRONU 0.04791 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01513 HUF MACAR FORİNTİ 0.02032 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10562 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3902 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30507 EGP MISIR LİRASI 0.33341 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7426 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5208 RSD SIRP DİNARI 0.05506 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2495 SYP SURİYE LİRASI 0.01115 THB TAYLAND BAHTI 0.18089 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6446 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21507 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1071 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6078 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8689

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