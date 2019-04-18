TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13967 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05272 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4274 BHD BAHREYN DİNARI 15.4221 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5830 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3286 BRL BREZİLYA REALİ 1.4764 CZK ÇEK KORUNASI 0.25479 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11248 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41312 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1592 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08381 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87957 HKD HONG KONG DOLARI 0.74111 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04825 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01533 HUF MACAR FORİNTİ 0.02044 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10637 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4035 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30831 EGP MISIR LİRASI 0.33805 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7644 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5285 RSD SIRP DİNARI 0.05538 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2897 SYP SURİYE LİRASI 0.01128 THB TAYLAND BAHTI 0.18274 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6637 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21659 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2012 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6187 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8912
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