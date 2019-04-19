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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13854 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05264 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4172 BHD BAHREYN DİNARI 15.3764 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5783 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3178 BRL BREZİLYA REALİ 1.4762 CZK ÇEK KORUNASI 0.25377 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11219 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41212 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1519 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08353 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87737 HKD HONG KONG DOLARI 0.73901 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04808 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01531 HUF MACAR FORİNTİ 0.02037 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10597 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4028 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30784 EGP MISIR LİRASI 0.33705 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7595 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5229 RSD SIRP DİNARI 0.05525 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2776 SYP SURİYE LİRASI 0.01125 THB TAYLAND BAHTI 0.18236 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6587 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21604 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1767 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6133 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8790

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