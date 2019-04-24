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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13836 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05315 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4572 BHD BAHREYN DİNARI 15.5545 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5968 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3507 BRL BREZİLYA REALİ 1.4958 CZK ÇEK KORUNASI 0.25556 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11241 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40940 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1722 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08396 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88559 HKD HONG KONG DOLARI 0.74786 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04842 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01548 HUF MACAR FORİNTİ 0.02048 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10686 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4210 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30973 EGP MISIR LİRASI 0.34119 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7707 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5331 RSD SIRP DİNARI 0.05573 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3160 SYP SURİYE LİRASI 0.01138 THB TAYLAND BAHTI 0.18334 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6781 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21996 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2781 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6236 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8868

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