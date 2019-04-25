TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13427 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05316 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4766 BHD BAHREYN DİNARI 15.6473 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6058 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3471 BRL BREZİLYA REALİ 1.4785 CZK ÇEK KORUNASI 0.25488 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11278 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40600 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1828 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08393 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88436 HKD HONG KONG DOLARI 0.75195 IQD IRAK DİNARI 0.00494 ISK İZLANDA KRONU 0.04824 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01551 HUF MACAR FORİNTİ 0.02035 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10665 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4260 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30792 EGP MISIR LİRASI 0.34331 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7731 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5276 RSD SIRP DİNARI 0.05560 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3196 SYP SURİYE LİRASI 0.01145 THB TAYLAND BAHTI 0.18345 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6876 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22155 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3246 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6232 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8856
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