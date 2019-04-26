TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13156 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05353 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4946 BHD BAHREYN DİNARI 15.7277 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6140 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3660 BRL BREZİLYA REALİ 1.5006 CZK ÇEK KORUNASI 0.25674 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11365 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41140 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1942 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08465 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88995 HKD HONG KONG DOLARI 0.75573 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04854 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01553 HUF MACAR FORİNTİ 0.02049 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10738 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4346 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31121 EGP MISIR LİRASI 0.34529 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7790 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5387 RSD SIRP DİNARI 0.05596 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3492 SYP SURİYE LİRASI 0.01151 THB TAYLAND BAHTI 0.18539 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6963 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22459 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3619 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6310 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9446
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