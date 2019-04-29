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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12929 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05365 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4975 BHD BAHREYN DİNARI 15.7403 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6154 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3777 BRL BREZİLYA REALİ 1.5100 CZK ÇEK KORUNASI 0.25762 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11385 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41365 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1960 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08497 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89205 HKD HONG KONG DOLARI 0.75646 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04858 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01554 HUF MACAR FORİNTİ 0.02051 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10747 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4355 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31322 EGP MISIR LİRASI 0.34547 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7826 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5409 RSD SIRP DİNARI 0.05610 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3558 SYP SURİYE LİRASI 0.01151 THB TAYLAND BAHTI 0.18574 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6977 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22478 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3748 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6401 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9550

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