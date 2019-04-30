TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13445 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05420 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5141 BHD BAHREYN DİNARI 15.8150 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6231 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3991 BRL BREZİLYA REALİ 1.5104 CZK ÇEK KORUNASI 0.26070 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11508 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41752 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2040 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08571 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90220 HKD HONG KONG DOLARI 0.75992 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.04911 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01565 HUF MACAR FORİNTİ 0.02071 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10855 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4419 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31386 EGP MISIR LİRASI 0.34681 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.7973 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5612 RSD SIRP DİNARI 0.05671 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3820 SYP SURİYE LİRASI 0.01157 THB TAYLAND BAHTI 0.18674 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7058 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22584 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4086 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6543 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9821
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