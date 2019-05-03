TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13327 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05395 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5164 BHD BAHREYN DİNARI 15.8240 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6241 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3907 BRL BREZİLYA REALİ 1.5039 CZK ÇEK KORUNASI 0.25872 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11507 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41075 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2054 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08613 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89723 HKD HONG KONG DOLARI 0.76042 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.04871 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01566 HUF MACAR FORİNTİ 0.02056 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10815 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4401 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31165 EGP MISIR LİRASI 0.34734 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.7979 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5517 RSD SIRP DİNARI 0.05641 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3741 SYP SURİYE LİRASI 0.01158 THB TAYLAND BAHTI 0.18628 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7069 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22514 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4141 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6594
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