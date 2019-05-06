FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13481 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05444 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5349 BHD BAHREYN DİNARI 15.9071 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6326 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4168 BRL BREZİLYA REALİ 1.5218 CZK ÇEK KORUNASI 0.26118 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11539 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41311 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00512 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2153 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08640 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90587 HKD HONG KONG DOLARI 0.76429 IQD IRAK DİNARI 0.00503 ISK İZLANDA KRONU 0.04931 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01574 HUF MACAR FORİNTİ 0.02076 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10893 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4459 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31469 EGP MISIR LİRASI 0.34968 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8148 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5680 RSD SIRP DİNARI 0.05691 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3995 SYP SURİYE LİRASI 0.01164 THB TAYLAND BAHTI 0.18802 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7159 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22664 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4583 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6709 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9658

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldıDarüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı
Cengiz Holding: Küre madeninin atığı ekonomiye kazandırılacakCengiz Holding: Küre madeninin atığı ekonomiye kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

O otomobiller tarihe karışıyor

O otomobiller tarihe karışıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

Türkiye, blokzincir teknolojisini ihraç edecek

Türkiye, blokzincir teknolojisini ihraç edecek

Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı

Darüşşafaka Robot Kulübü İnovasyon Haftası’nda Şampiyonluk Kupası’nı aldı

Cengiz Holding: Küre madeninin atığı ekonomiye kazandırılacak

Cengiz Holding: Küre madeninin atığı ekonomiye kazandırılacak

Akbank'a EMEA Finance'den iki ödül birden

Akbank'a EMEA Finance'den iki ödül birden

Rapor: Hızlı tüketim ürünleri sektörü iyi yaşam ve sağlık trendi ile büyüyor

Rapor: Hızlı tüketim ürünleri sektörü iyi yaşam ve sağlık trendi ile büyüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.