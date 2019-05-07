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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13779 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05574 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6269 BHD BAHREYN DİNARI 16.3213 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6751 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5042 BRL BREZİLYA REALİ 1.5497 CZK ÇEK KORUNASI 0.26743 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11844 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42659 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00526 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2563 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08862 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92850 HKD HONG KONG DOLARI 0.78402 IQD IRAK DİNARI 0.00516 ISK İZLANDA KRONU 0.05045 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01615 HUF MACAR FORİNTİ 0.02121 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11168 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4832 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32364 EGP MISIR LİRASI 0.35880 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073 PEN PERU YENİ SOLU 1.8583 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6045 RSD SIRP DİNARI 0.05834 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5152 SYP SURİYE LİRASI 0.01194 THB TAYLAND BAHTI 0.19283 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7605 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23382 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6785 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7150 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0585

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