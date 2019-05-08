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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13617 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05589 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6347 BHD BAHREYN DİNARI 16.3564 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6787 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5126 BRL BREZİLYA REALİ 1.5445 CZK ÇEK KORUNASI 0.26853 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11820 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42911 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00526 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2521 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08842 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93216 HKD HONG KONG DOLARI 0.78564 IQD IRAK DİNARI 0.00517 ISK İZLANDA KRONU 0.05042 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01623 HUF MACAR FORİNTİ 0.02130 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11232 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4864 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32282 EGP MISIR LİRASI 0.35934 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073 PEN PERU YENİ SOLU 1.8611 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6095 RSD SIRP DİNARI 0.05858 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5260 SYP SURİYE LİRASI 0.01197 THB TAYLAND BAHTI 0.19397 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7643 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23524 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6972 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7227 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0633

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