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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13775 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05618 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6594 BHD BAHREYN DİNARI 16.4676 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6902 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5341 BRL BREZİLYA REALİ 1.5807 CZK ÇEK KORUNASI 0.27011 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11885 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43319 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00525 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2641 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08870 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93741 HKD HONG KONG DOLARI 0.79101 IQD IRAK DİNARI 0.00520 ISK İZLANDA KRONU 0.05063 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01635 HUF MACAR FORİNTİ 0.02146 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11296 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4947 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32434 EGP MISIR LİRASI 0.36262 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073 PEN PERU YENİ SOLU 1.8730 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6169 RSD SIRP DİNARI 0.05891 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5523 SYP SURİYE LİRASI 0.01205 THB TAYLAND BAHTI 0.19541 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7763 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23675 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7563 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7378 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0828

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