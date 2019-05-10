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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13524 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05567 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6065 BHD BAHREYN DİNARI 16.2366 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6657 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4891 BRL BREZİLYA REALİ 1.5573 CZK ÇEK KORUNASI 0.26706 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11704 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43051 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00519 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2314 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08743 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92752 HKD HONG KONG DOLARI 0.77959 IQD IRAK DİNARI 0.00513 ISK İZLANDA KRONU 0.05008 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01610 HUF MACAR FORİNTİ 0.02123 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11142 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4713 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31889 EGP MISIR LİRASI 0.35733 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8462 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5991 RSD SIRP DİNARI 0.05827 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4887 SYP SURİYE LİRASI 0.01187 THB TAYLAND BAHTI 0.19365 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7506 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23366 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6296 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7181 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0348

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