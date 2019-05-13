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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13584 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05547 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5886 BHD BAHREYN DİNARI 16.1491 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6575 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4735 BRL BREZİLYA REALİ 1.5385 CZK ÇEK KORUNASI 0.26534 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11612 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42617 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00513 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2187 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08628 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92327 HKD HONG KONG DOLARI 0.77567 IQD IRAK DİNARI 0.00510 ISK İZLANDA KRONU 0.04984 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01604 HUF MACAR FORİNTİ 0.02113 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11116 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4619 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31691 EGP MISIR LİRASI 0.35671 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8367 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5885 RSD SIRP DİNARI 0.05797 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4489 SYP SURİYE LİRASI 0.01181 THB TAYLAND BAHTI 0.19212 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7420 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23264 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5869 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7059 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0066

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