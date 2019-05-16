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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13348 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05459 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5398 BHD BAHREYN DİNARI 15.9293 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6349 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4216 BRL BREZİLYA REALİ 1.4988 CZK ÇEK KORUNASI 0.26184 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11440 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42455 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00505 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1877 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08573 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90631 HKD HONG KONG DOLARI 0.76508 IQD IRAK DİNARI 0.00503 ISK İZLANDA KRONU 0.04911 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01586 HUF MACAR FORİNTİ 0.02075 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10938 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4420 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31601 EGP MISIR LİRASI 0.35191 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8102 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5665 RSD SIRP DİNARI 0.05704 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3871 SYP SURİYE LİRASI 0.01165 THB TAYLAND BAHTI 0.19007 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7182 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22770 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4701 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6833 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9473

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