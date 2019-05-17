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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13524 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05502 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5597 BHD BAHREYN DİNARI 16.0527 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6476 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4438 BRL BREZİLYA REALİ 1.4945 CZK ÇEK KORUNASI 0.26243 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11481 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42070 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2047 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08620 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90934 HKD HONG KONG DOLARI 0.77099 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04919 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01594 HUF MACAR FORİNTİ 0.02070 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10985 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4490 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31512 EGP MISIR LİRASI 0.35494 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8244 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5692 RSD SIRP DİNARI 0.05730 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3994 SYP SURİYE LİRASI 0.01174 THB TAYLAND BAHTI 0.19055 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7316 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22963 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5417 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6920 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9515

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